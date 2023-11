Fedez: «Leone e nonno Franco, gara di inglese». La gag è esilarante

di Redazione web

Fedez e Chiara Ferragni, nelle scorse ore, hanno avuto ospiti a cena: nonna Tatiana e nonno Franco. I genitori del rapper sono molto affezionati ai loro nipotini Leone e Vittoria e, infatti, i Ferragnez hanno registrato alcune storie esilaranti che, poi, hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Se la bambina giocava con la spada di plastica e la nonna, il bambino ha fatto una gara di inglese con il nonno. Fedez ha filmato tutto.

Leone e la gara con il nonno

Fedez ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra i suoi figli che si divertono insieme ai nonni. In uno dei video postati, il rapper ha ripreso una sorta di gara di inglese tra Leone e Franco.

Il bambino e il nonno dovevano ascoltare un video in lingua in cui la professoressa pronunciava alcune parole: loro dovevano trascriverle correttamente. Il primo termine è stato "spray". Quindi, Leone ha scritto tutto in modo corretto, mentre, Franco ha riportato la vocale "e" al posto della "a".

Dopo aver verificato la grafia corretta, Fedez ha detto: «Vince Leone a mani basse contro il nonno, devi essere super orgoglioso di te», poi, riferendosi a Franco: «Tu no invece».

Fedez, Chiara e il trasloco

Infine, in una delle ultime storie, Fedez ha ripreso Chiara Ferragni stesa sopra all'orso di peluche gigante e ha detto: «Comunque questa è l'ultima settimana in questa casa e mia moglie si sta godendo ogni minimo spazio come si può vedere». I fan dei Ferragnez non vedono l'ora di vedere la nuova abitazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 11:25

