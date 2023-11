Chiara Ferragni, trasloco nella nuova casa: Leone e il caos scatoloni. Poi il messaggio per Giulia Cecchettin

di Redazione web

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi, ha annunciato, tramite diverse storie postate sul proprio profilo Instagram, che il trasloco nella nuova casa nel cuore di Milano (in realtà distante poche centinaia di metri dall'abitazione attuale) è ormai alle porte. L'influencer ha già effettuato più di qualche sopralluogo nell'abitazione senza, però, svelare tutti i particolari o le stanze al suo interno. Intanto, in casa Ferragnez ci sono scatoloni e pacchi ovunque e Leone è costretto a fare i suoi compiti in mezzo al caos.

Le storie Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra una fila infinita di scatoloni bianchi, pacchi e valigie di ogni tipo: i Ferragnez sono pronti a traslocare. Effettivamente, l'influencer aveva fatto sapere che lei e la sua famiglia trascorreranno il Natale nella nuova casa e, poi, ha detto ai suoi fan che non vede l'ora di mostrare loro tutte le stanze del mega appartamento. Nella storia, Chiara ha scritto: «Sta succedendo», aggiungendo un'emoticon commossa, infatti, aveva dichiarato che lei, Fedez e i bambini avevano costruito molti ricordi nella casa che stanno per lasciare.

Nel frattempo, però, l'imprenditrice fa anche la mamma e, quindi, segue e aiuta Leone con i compiti. Il bambino sta facendo alcuni esercizi nel bel mezzo del trambusto del trasloco e, infatti, Chiara scrive: «Compiti in mezzo al caos».

Chiara Ferragni e il simpatico siparietto con Vittoria: «Io che accetto le sconfitte della vita»

Chiara Ferragni e il messaggio per Giulia Cecchettin

Infine, Chiara Ferragni aveva voluto rendere omaggio a Giulia Cecchettin, scomparsa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre e della quale, proprio alcune ore fa, è stato ritrovato il corpo vicino al Lago di Barcis in Friuli. L'influencer aveva scritto: «Ogni volta che scompare una donna, immaginiamo tutte, purtroppo, come sia andata a finire.

