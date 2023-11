Chiara Ferragni, Fedez ironizza: «Invece, della cabina armadio ha fatto costruire la Rinascente». Poi, qualcosa non funziona

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez si sono, finalmente, trasferiti nella loro nuova casa milanese e, nelle scorse ore, hanno mostrato qualche stanza ai loro follower, anche se, "l'home tour" completo non è ancora stato fatto. Nelle ultime storie che il rapper ha pubblicato, mostra ai fan una delle stanze preferite da lui e dall'influencer. Qualcosa, però, va storto proprio mentre i due raccontano. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni, Fedez e la cabina armadio

Nelle scorse ore, Fedez ha pubblicato alcune storie Instagram che lo vedono protagonista insieme a Chiara Ferragni. L'influencer e il rapper si trovano in uno dei grandi corrido della loro nuova casa e lui dice: «Allora ragazzi, piccolo giro notturno della nostra nuova casa. Adesso siamo al piano di sotto, poi, ce ne sono altri due sopra. Qui, c'è la mia cabina armadio che, però, non è ancora pronta quindi non ve la faccio vedere, questo è il bagno che ha una doccia che è più o meno grande come casa mia di una volta».

Poi, Fedez e Chiara si spostano in un'altra stanza e il rapper dice: «Poi, il pezzo forte della casa, ovviamente riguarda questa splendida donna che ho sposato che ha deciso di non fare una cabina armadio ma che ha fatto costruire la Rinascente in casa».

L'intoppo nella cabina armadio

Infine, Fedez posta un'altra storia, in cui Chiara cerca di accendere la luce all'interno della cabina armadio ma l'interruttore sembra proprio non funzionare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 10:31

