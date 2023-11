Morgan, la lite con Fedez a X Factor: «Nel camerino urlava o lui o me». Poi, la bordata a Chiara Ferragni: io non faccio soldi sui miei figli

di Redazione web

Morgan è stato licenziato da X Factor dopo il live di giovedì 16 novembre, nel quale ha attaccato uno dopo l'altro tutti i giudici al tavolo. Un provvedimento senza precedenti per il programma di Sky, ma non una novità per il cantante, che ieri ha raccontato la sua versione dei fatti. «È un licenziamento illegittimo», ha tuonato Morgan, che ha poi raccontato cosa è successo lontano dalle telecamere, specialmente con Fedez, con cui avrebbe avuto uno scontro feroce.

La lite Morgan-Fedez

«Fedez è depresso, non può fare il giudice», ha detto Morgan a Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia.

L'attacco a Chiara Ferragni

Dopo aver attaccato Fedez, Morgan se l'è presa con Chiara Ferragni. «Non la conoscevo, me l'ha presentata lui, non guardo quello che fa». Durante l'intervista arriva la figlia di Morgan: «Se la inquadrate mettete i pixel, non prendo i soldi per inquadrare i figli io», ha detto, riferendosi ancora ai Ferragnez.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 09:55

