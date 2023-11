Morgan cacciato da X Factor, chi sarà il sostituto? «Scelta fatta, ma resta un dubbio»

«Comportamenti incompatibili e inappropriati», con una nota ufficiale Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di mandare via Morgan da X Factor. Secondo fonti interne raccolte da Leggo, l'ormai ex giudice non sarà sostituito in corsa, da nessuno. Ma che fine faranno gli Astromare?

Morgan licenziato da X Factor: «Fuori con effetto immediato, comportamenti inappropriati». La reazione del cantante

X Factor, Morgan cacciato non sarà sostituito. Ecco che cosa accadrà gli Astromare

X Factor, Morgan choc contro Fedez: «Sei troppo depresso per farmi da psicologo». È bufera

Morgan fuori

Il quarto live di X Factor ha segnato il futuro di Morgan. L'ex giudice di Amici (fu cacciato anche da lì nel 2017) e ora ex anche di X Factor, nell'ultima puntata non ha solo dato segni di insofferenza ma ha lanciato accuse pesanti contro il programma e contro tutti i giudici, dando ad esempio a fedez del depresso.

Al termine della puntata Morgan sui social ha giustificato la sua espressione contro Fedez salvo poi sparare nuovamente a zero contro il programma in un'intervista a fanpage «Ho risollevato un format che era agonizzante. Non mi hanno fatto fare tutto quello che avevo in mente».

Parole che non potevano cadere nel vuote. E' di questa mattina l'annuncio ufficiale dell'interruzione del rapporto di collaborazione di Sky e di Fremantle con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Gli Astromare

Resta sta sciogliere il nodo Astromare, l'unico gruppo rimasto nella squadra di Morgan. «Stiamo lavorando con la direzione musicale e il direttore creativo sulla prossima puntata», ci hanno confermato dal programma. Sarebbe la prima volta quindi che un gruppo va avanti senza giudice, e questo potrebbe essere la spinta er farli "adottare" dal pubblico e arrivare alla vittoria.

La seconda ozione, non confermata però, sarebbe quella di affidarli a uno dei giudici rimasti, ma con quale modalità? La stessa che è avvenuta in occasione del ripescaggio? Staremo a vedere.

La nota di X Factor

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA