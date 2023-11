X Factor, Morgan choc contro Fedez: «Sei troppo depresso per farmi da psicologo». È bufera

Il quarto live di X Factor è stato completamente dominato, più che dai ragazzi in gara, dalle intemperanze di Morgan. Il giudice ha litigato praticamente con tutti, da Fedez a Dargen senza dimenticare Ambra, ed ha accusato il programma di non essere stato equo nei suoi riguardi. Ma andiamo con ordine.

Che caos

Il quarto live di X Factor andato in onda giovedì 16 novembre è stato carico di tensione, non per le esibizioni dei concorrenti, ma per le intemperanze di Morgan che ha avuto da ridire su tutto. È riuscita a prendersela con tutti e a prendersi gioco anche di Francesca Michielin.

Al termine della giostra Morgan ha attaccato il programma «Trovo strano che, tranne i miei concorrenti, tutti gli altri abbiano fatto canzoni nuove.

Sia Fedez che Ambra provano a placarlo, invano. Dopo la performance dei Sickteens, scatta la lite tra Dargen e Morgan che prosegue anche mentre si esibisce Maria Tomba, concorrente di Fedez, tanto che Dargen si scusa ma non è in grado di dare un giudizio perché assorbito nella discussione con Morgan non ha seguito la performance «Mi dispiace, purtroppo non ho prestato tanta attenzione all'esibizione di Maria perché stavo parlando con Morgan, ci tenevamo a chiarire».

Fedez non la prende bene e dopo l'esibizione di Settembre sbotta: «Se volete farci parlare, gentilmente. Altrimenti vi cagate solo voi due. Sai qual è la differenza tra me e te, Dargen? È che io il tuo concorrente l'ho ascoltato, e voglio dire come la penso».

Lo scivolone

Dopo l'esibizione dell'Ultimo Dandy, Morgan è fuori di sé. Secondo il cantautore la coreografia usata per il concorrente è eccessiva, la definisce un trucchetto scorretto. Ancora una volta Fedez prova a smorzare gli animi, Morgan parte all'attacco: «Vuoi farmi da psicologo?», il rapper non cade nel tranello: «Non sarei in grado» e Morgan affonda: «Eh no, sei troppo depresso».

Una battutaccia evitabile che gli costa i fischi del pubblico e l'uscita dei SickTeens.

