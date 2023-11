Morgan escluso da X Factor, Bugo se la ride sui social: la reazione è esilarante

di Marta Goggi

«Comportamenti incompatibili e inappropriati», è questa la nota ufficiale di Sky Italia in cui spiega il motivo dell'esclusione di Morgan da XFactor. Sono state molte le reazioni sui social dopo la comunicazione, non solo dei fan, ma anche dei vip, tra cui spicca quella di Bugo.

Morgan fa causa a X Factor: «Licenziamento illegittimo, non la passeranno liscia»

Il commento

Bugo, compagno di Morgan nell' edizione di Sanremo 2020, e protagonista della clamorosa lite che lo aveva visto abbandonare il palco dell'Ariston, ha risposto sui social al comunicato di Sky: «Ahahahahahahahahahahahahha», delle lunghe risate quelle di Bugo alla notizia.



Oltre al suo commento, sono in molti i fan del programma ad essersi chiesti se in mezzo non ci sia lo zampino di Fedez.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 16:34

