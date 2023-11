Morgan, le scuse a Fedez dopo la batuttaccia sulla depressione: «Mio padre si è ucciso a 47 anni, non volevo offendere»

di Redazione web

Dopo la puntata di X Factor di ieri, 16 novembre, Morgan ha pubblicato su Instagram un video in cui si scusa con Fedez per la sua brutta battuta sulla depressione - di cui il rapper soffre - spiegando che la sua mancanza di delicatezza è legata ad un episodio drammatico del proprio passato. «Conosco molto bene cos'è la depressione, mio padre si uccise per questo e io ne soffro, non volevo offendere Fedez», ha spiegato.

Le scuse di Morgan, cosa è successo ad X Factor

La pessima uscita di Morgan sulla depressione di Fedez si è consumata nell'ultimo live di XFactor di ier, 16 novembre, quando, dopo l'esibizione de Il Solito Dandy, Morgan ha polemizzato su una presunta disparità di trattamento nel programma che secondo lui esisterebbe. Alcuni concorrenti per Morgan sarebbero favoriti da scenografie e coreografie che renderebbero le esecuzioni dei brani più d'impatto, come quella de Il Solito Dandy, in squadra con Dargen D'Amico.

Morgan ha quindi chiesto cosa ne pensassero Ambra e Fedez e quest'ultimo ha risposto sarcasticamente di essere totalmente complice di questa dinamica di disparità. Morgan ha continuato ad innervosirsi e ha poi ironizzato sulla gaffe di Francesca Michielin della scorsa settimana. Mentre il rapper cercava di calmarlo, Morgan ha ribattuto: «Grazie Fedez, mi fai da psicologo?». Il rapper non cade nel tranello: «Non sarei in grado» e Morgan affonda: «Eh no, sei troppo depresso». Una battutaccia evitabile che gli costa i fischi del pubblico e l'uscita dei SickTeens.

Il racconto sul suicidio del padre

Tornato a casa dopo la controversa puntata, Morgan ha sentito la necessità di precisare alcuni punti sull'accaduto: «La tensione stasera è stata a livelli alti, cose che in tv sono abbastanza normali», esordisce. Poi spiega: «Non voglio che qualcosa venga percepito come non è. Uno scambio di battute tra me e Fedez lo ha probabilmente offeso. Dopo che lui è stato sarcastico per tutta la sera verso di me, ho risposto con lo stesso tono. A fine serata mi fa la morale e io gli chiedo se voglia farmi da psicologo, per poi dirgli quello che gli ho detto».

Quindi Morgan precisa: «Non è stata una volontà di colpire l'ammalato, io non sono tenuto a riferirmi alla cartella clinica. Non voglio offendere nessuno, credo sia importante usare la parola depressione proprio per un motivo legato alla mia storia». L'artista racconta quindi la dolorosa vicenda: «So cos'è la depressione, ho una lunga storia di depressione sia personale che familiare. Mio padre si è tolto la vita per questa cosa nel 1988. Al tempo - prosegue - non si chiamava ancora così e forse, se si fosse chiamata già così, lui sarebbe ancora qui».

Le scuse a Fedez

Dopodiché si è rivolto direttamente a Fedez: «Che io abbia detto depressione non è una cosa svilente e negativa nei confronti di chi vive la depressione.

