XFactor, Morgan torna su "Bellissima" di Annalisa: «Gli accordi non erano così tremendi», poi l'affondo. Ecco cosa ha detto

di Marta Goggi

Dopo la puntata di XFactor di ieri, 16 novembre, sono arrivate diverse critiche a Morgan, non solo per le parole sulla depressione dette a Fedez, ma anche per i passati commenti su Annalisa. Morgan aveva detto che la hit “Bellissima” è «banale e inesistente».

Le critiche ad Annalisa

Nel lungo video di Morgan sui social, in risposta alle critiche a lui rivolte, oltre a fare le scuse a Fedez e a fornire le spiegazioni su quanto detto, ha anche aggiunto alcuni commenti sull'esibizione di Annalisa, che nella scorsa puntata di XFactor è andata in scena con un riadattamento acustico della famosa hit: «La cosa che fa più tristezza in tutto questo è che gli accordi del pezzo di Annalisa non erano in effetti così tremendi», ha scritto in un commento.

Il giudice rispode alle critiche social

Il musicista ha commentato sui social: «Prendere frustate e stare zitto? Ma perché? Che motivo c’è di non rispettare una persona, un artista, un lavoratore, un uomo, un padre, fino a sto punto? Avete idea di cosa subisco solo perché ho letto un libro in più e rosicano? No non avete idea dell’inferno umano, dello squallore professionale».

I commenti dei vip

Sono in molti i vip, appartenti al mondo della musica e non, che hanno risposto alle affermazioni di Morgan. Giada Simone, cantante e attrice, ha commentato: «Su tiktok ci sono anche video "Annalisa lo ha battuto in tre secondi", che squallore sinceramente, contro un uomo sensibile che ha scritto detto e fatto musica profonda. Sarà brava Annalisa ma le canzoni che porta sono vuote punto». Daniel Turriani, collezionista d'arte, ha scritto: «Quanto erano belli gli anni 80 e 90? Dove si poteva dire ogni cosa senza grandi problemi e senza la cultura meschina del “political correct” applicata in ogni campo, la nostra società sta diventando purtroppo sempre più patetica, fra qualche anno anche le parole che adesso diamo per scontate non potremo più dirle».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA