Chiara Ferragni e Fedez, la gara di corsa di Vittoria e Leone conquista i follower: ma qualcosa va storto

di Alessia Di Fiore

La famiglia Ferragnez si sta godendo gli ultimi momenti nella vecchia casa, che abbiamo visto nell'ultimo periodo essersi trasformata prima in un campo da tennis, poi in una pedana da scherma e ora in una pista d'atletica. Leone e Vittoria si sono infatti sfidati in una gara di corsa, a cui il "giudice" Fedez, che ormai nel ruolo ha preso la mano, ha dato il via...qualcosa è però andato storto: mentre Leo si è subito lanciato nella corsa, la piccola Vittoria è rimasta ferma in posizione, per poi assumere un buffissimo atteggiamento arrendevole...tipico della drama queen della famiglia.

Ferragnez, i bimbi si divertono

Ma il divertimento in casa Ferragnez non finisce qui, perchè Leo, influenzato dai genitori, ha pensato di prendere il telefono del padre e girare un vlog del trasloco, girando per la casa e filmando l'ultimazione degli scatoloni, è anche stata fornita una dettagliata descrizione della sua cameretta e di quella della sorellina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 22:24

