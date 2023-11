Chiara Ferragni, il biglietto ritrovato nel trasloco: «Bellissimi ricordi in giro per la casa, tipo questo...»

di Marta Goggi

Chiara Ferragni e Fedez, sembra tutto pronto per trasferirsi nella nuova casa a Milano e le foto dei piccoli ricordi ritrovati in vecchia casa Ferragnez, mostrano tutta la malinconia del trasloco. Sui social Chiara Ferragni ha postato una foto dal nuovo appartamento, seduta sul grande diviano grigio con alle spalle un quadro color oro con dei fiori.

I ricordi

Prima il biglietto del parcheggio della sera del primo appuntamento con Fedez, poi un messaggio attaccato ad un specchio, sono questi i piccoli ricordi della vecchia casa Ferragnez. È Chiara Ferragni a documentare sui social i ritrovamenti, il biglietto, scritto su una carta bianca recita: «Io sono qua. Fede», sulla storia c'è anche il commento dell'influencer: «E bellissimi ricordi in giro per la casa tipo questo». La frase è chiaramente un messaggio di Fedez per la moglie e mostra anche tutta la malinconia della Ferragni nel lasciare il vecchio appartamento. Sulla nuova casa non sono però mancate le critiche dei follower, che l'hanno definita «inquietante» per la presenza di marmo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 16:37

