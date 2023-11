Chiara Ferragni, le foto nella casa nuova: «Tutto molto inquietante». Ecco perché

di Redazione web

Chiara Ferragni, a breve, si trasferirà nella sua nuova casa a Milano e, intanto, sta pubblicando qualche foto sui social per mostrare ai suoi fan alcune stanze o particolari dell'abitazione. L'ultima serie di scatti che l'influencer ha postato su Instagram, ha riscosso molto successo tra i suoi follower, anche se, qualcuno di loro ha avuto da ridire e il motivo è presto detto.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, tra pochi giorni, cambierà ufficialmente casa e non vede l'ora di mostrare tutto ai suoi fedelissimi follower che le continuano a chiedere un "home tour", ovvero, un giro generale dell'appartamento. Nel suo ultimo post, la mamma di Leone e Vittoria, ha pubblicato varie foto: nella prima, è seduta sul divano immenso che si trova in quello che si trova in quello che dovrebbe essere il salotto, poi, un selfie allo specchio in bagno, ecco un quadretto di famiglia e, infine, una specie di sala d'attesa fuori dalla sala cinema. La poltroncina è grigia e la parete dietro è di marmo con appeso un quadro. Proprio su questo particolare si sono soffermati i suoi fan: «Tutto molto inquietante» oppure «Il marmo così a caso è orribile».

Chiara Ferragni, trasloco nella nuova casa: Leone e il caos scatoloni. Poi il messaggio per Giulia Cecchettin

I ricordi di Chiara

Infine, Chiara Ferragni ha pubblicato la foto di quello che sembra un bigliettino da visita e che, invece, ha un significato molto più profondo. L'influencer spiega: «Riordinando per il trasloco ho trovato il ticket del parcheggio del nostro primo appuntamento». Chiara ha sempre detto che le dispiacerà molto lasciare l'attuale casa perché è stato un nido importante dove ha costruito tanti ricordi.

