Ferragnez pronti a cambiare casa: «Scatoloni chiusi, trasloco iniziato». Ma a Fedez sfugge uno spoiler

Chiara e Fedez sono pronti a trasferirsi nella nuova casa, ormai mancano pochissimi scatoloni da svuotare: questione di giorni e la location in cui siamo abituati a vedere i Ferragnez cambierà per sempre. La coppia ha reso i followers partecipi dei lavori nella nuova casa e nella scelta di alcuni pezzi d'arredamento, ma come ogni persona che alla cura della casa ci tiene, Chiara ha deciso di aspettare a mostrare gli ultimi dettagli: il programma è probabilmente quello di stupire tutti con un mega reel, o addirittura con uno speciale The Ferragnez (non ci sorprenderemmo). probabilmente ci sorprenderà con un mega reel dove mostra la super casa, se non addirittura uno special

Lo spoiler di Fedez

Fedez non è però della stessa filosofia e non ha voglia di aspettare troppo per rendere i suoi follower partecipi dei nuovi cambiamenti: il cantante ha deciso così di concedere ai fan dei piccoli spoiler, ovviamente sotto meticoloso controllo di Chiara, che non appena ha sentito che Fedez ne stava combinando una delle sue ha voluto assicurarsi che non spoilerasse troppo, rovinandole il momento sorpresa.

Fedez ha infatti pubblicato diversi foto e video in cui si vedono degli angolini della nuova casa: la moglie, non felicissima degli spoiler, ha subito cercato di bloccarlo, per non far vedere troppo.

