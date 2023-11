Chiara Ferragni, addio alla vecchia casa: «Grazie per questi cinque anni e mezzo». Il video con i ricordi più belli I Ferragnez lasciano il super attico in affitto a Milano per trasferirsi nella nuova casa







di Cristina Siciliano I Ferragnez hanno traslocato. Era maggio 2021 quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di voler cercare la loro casa dei sogni. E dopo essere stati in affitto nel super attico a Milano che li ha ospitati fino ad oggi, l'imprenditrice nelle ultime ore ha scelto di condividere il suo primo giorno (e pranzo) nella casa nuova con i suoi follower. Chiara Ferragni ha poi pubblicato un video sul suo profilo Instagram che racchiude tutti i momenti vissuti nella vecchia casa. Dal primo giorno all'ultimo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Il video di Chiara Ferragni «Ciao casetta, grazie per questi cinque anni e mezzo insieme». La nuova casa La nuova casa dei Ferragnez è un appartamento strutturato su due piani e dotato anche di sala cinema e ha una piscina condominiale. Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso tutte le fasi della costruzione, chiederndo perfino consigli ai follower sull'arredamento. E naturalmente, ad accogliere la famiglia per il loro ingresso nella casa nuova c'è già un grandissimo albero di Natale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 15:24

