Chiara Ferragni, mega party per il nuovo store a Roma. Chanel Totti (e la cognata Melissa Monti) tra le influencer invitate: collaborazione in vista?

di Cristina Siciliano Chiara Ferragni ha inaugurato il suo nuovo store a Roma, nella centralissima via del Babuino. Ed infatti proprio nelle ultime ore, l'imprenditrice, attraverso le sue Instagram stories, ha mostrato entusiasta il suo nuovo store nel cuore di Roma. Il negozio presenta i pezzi più belli delle collezioni di moda dell'influencer, dal make-up ai gioielli. E proprio durante il party d'inaugurazione dello store romano, tra gli influencer invitati c'era anche Chanel Totti. E sì, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha presenziato, insieme alla cognata Melissa Monti e il fidanzato Cristian Babalus, al party organizzato in occasione del nuovo store della moglie di Fedez. Chiara Ferragni e Chanel Totti Chanel Totti durante l'inaugurazione dello store di Chiara Ferragni ha indossato una t-shirt bianca, una giacca grigia e un jeans. «Thanks», con l'aggiunta di un cuore rosa. Tra i presenti molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione come Eleonora Abbagnato, Giorgia, Ferzen Opzetek, Francesca Fagnani e tanti altri. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 08:58

