Chanel Totti e Cristian Babalus, incontro al ristorante Alessandro Basciano. Il dj: «Quanto sei bella Roma»

di Cristina Siciliano

Chanel Totti e Cristian Babalus continuano a vivere la loro relazione alla luce del sole e della notte lesinando dolci dediche social. Infatti, nelle ultime ore la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stata ripresa con il cellulare dal titolare del concessionario Skylimit Rent per un regalo che ha scelto di fare al suo fidanzato: il noleggio di un'Audi R8 GT da 168mila euro. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore, c'è stato anche un incontro con Alessandro Basciano in un ristorante a Roma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'incontro con Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories in compagnia di Chanel Totti e Cristian Babalus nel ristorante Seen by Oliver di Roma.

Quale sarà il motivo dell'incontro? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi ed è diventata virale sui social dopo le dure parole della ex di lui, mamma della figlia Kylie nata a gennaio, Martina De Vivo, che sui social ha raccontato di essere stata tradita e ha accusato la figlia di Ilary Blasi e Totti di essersi intromessa nella loro storia. Tale versione è stata smentita da Cristian Babalus, secondo cui la relazione con la mamma di sua figlia era già finita quando ha iniziato a frequentare Chanel.

Oggi Chanel e il suo fidanzato si godono ogni momento insieme all'insegna della spensieratezza e dell'amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA