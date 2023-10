Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un ex tronista sicuro: «Lei è stata tradita al 100%»

di Redazione Web

Il ping pong tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua. Infatti, nelle scorse ore, l'ex gieffino è tornato a Verissimo per parlare con Silvia Toffanin. Alessandro Basciano ha voluto difendersi dalle accuse di tradimento, sottolineando che le prove di Sophie sono paziali e che il video in questione è molto più lungo. A tale proposito, un ex tronista del dating show di Maria De Filippi è intervenuto sul suo profilo Instagram per dira la sua in merito a tale questione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il tradimento a Ibiza: Luz Ma Cabello svela tutto

Sophie Codegoni a Verissimo, Giulio Raselli (ex UeD) dalla sua parte: «Povera, non ho mai avuto dubbi che…»

«Ha una gran bella figa a fianco (parlo di Ibiza) e ha il coraggio di dire che non ci sono stati strusciamenti - ha scritto Giulio Raselli nelle sue Instagram stories -.

Poco dopo, l'ex tronista ha pubblicato sempre nelle sue Instagram stories lo screen del commento della sorella di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole ma ha oscurato il contenuto della conversazione. «Se anche la sorella cerca di difendere l'indifendibile è perché la coda sporca c'è . ha scritto a corredo Giulio Raselli -. Ma soprattutto sarà difficile da pulire».

