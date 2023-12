Chiara Ferragni, la letterina di Natale di Leone e Vittoria senza la mamma: sorpresa con nonna e zia

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni ha lasciato già da qualche giorno Milano per un viaggio che desiderava fare da tempo: andare in India. L'imprenditrice si trova con i suoi amici più cari e sta esplorando uno dei pochi Paesi che ancora non aveva mai avuto modo di scoprire. Il viaggio era programmato da tempo ma è stato rimandato a causa dei problemi di salute di Fedez. Chiara Ferragni ha spiegato ai suoi follower che si trova nel continente indiano per lavoro ma nello stesso momento si sta godendo la vita da turista. Tuttavia, mentre l'imprenditrice si gode il suo viaggio, i suoi figlioletti Vittoria e Leone senza la mamma non sono certo soli, anzi. Con loro (nella nuova casa a Milano) c'è Francesca Ferragni e la nonna Marina Di Guardo, mamma dell'influencer e molto legata ai nipotini.

Chiara Ferragni su Instagram

«Caro Babbo Natale sotto l'albero vorrei...».

Leone e Vittoria si mostrano entusiasti e sorridenti negli scatti pubblicati nelle Instagram stories di Chiara Ferragni. Nonna Marina ha voluto addirittura scattare una foto con loro e l'albero di Natale come sfondo.

Insomma, l'aria natalizia si respira già da un pezzo in casa dei Ferragnez, ma ora un po' di più grazie a questo bellissimo gesto di Leone e Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 21:57

