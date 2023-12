Chiara Ferragni alla recita di Natale del figlio, l'influencer (in silenzio social) riappare insieme a Fedez dopo lo scandalo del panettone

di Cristina Siciliano

Dopo la multa di oltre 1 milione alle sue società e di 420mila euro a Balocco per pratica commerciale scorretta nella vendita del pandoro di beneficenza, Chiara Ferragni nelle ultime ore ha cercato di voltare pagina e di dedicarsi alla sua famiglia. Come? Accompagnando insieme a suo marito Fedez il loro figlio maggiore alla recita scolastica di Natale. E naturalmente, l'emozione per tutti è stata palpabile. Un dettaglio però non è passato inosservato ai fan: Chiara Ferragni ha scelto di rimanere in silenzio social il giorno della recita di Leone.

Fedez su Instagram

Il piccolo Leone, iscritto alla St.Louis School, il prestigioso istituto internazionale milanese, ha recitato sul palco della scuola con un outfit in perfetto tema natalizio.

Le parole di Chiara Ferragni dopo la sanzione dell'Antitrust

«Mi dispiace che dopo tutto l'impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica ci si ostini a vedere del negativo in un'operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede - ha scritto Chiara Ferragni nelle sue Instagram stories -. Quella con Balocco è stata un'operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all'ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell'accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più conta».

