Fedez, nuovo Tapiro di Striscia. Il video con Valerio Staffelli: «Rottura di pa**e, siamo a quota undici»

Morgan replica a Fedez. Ormai è diventata una telenovela il suo allontanamento da X Factor. Ma domani sera, 6 dicembre, a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegnerà un altro tapiro d'oro a Fedez. A rivelarlo è stato proprio il giudice di X Factor attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Con questo Tapiro Fedez arriva a quota undici ed entra nella top ten dei più attapirati della storia del telegiornale satirico.

«Non potevamo non venire di nuovo da Federico», ha sottolineato Valerio Staffelli. E Fedez ha preso subito la parola e ha spiegato: «Che rott**a di pa**e raga.

Ennesimo capitolo di scontro che va ormai avanti da settimane. E, per forza di cose, l'ultimo confronto è avvenuto a distanza, essendo stato l’ex frontman dei Bluvertigo cacciato dalla giuria. «Voglio dire una cosa a Morgan, se pensa che io abbia fatto clientelismo all'interno di questo programma deve dirlo e non deve insinuarlo - ha sottolineato Fedez nell'ultima diretta di X Factor -. Se è veramente un ribelle che abbia le pa**e di dire che io ho fatto clientelismo in questo programma. Non lo dici quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via perché così è più semplice».

