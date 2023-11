Fedez va via mentre Romano La Russa parla all'evento Avis: «Non è un caso». L’assessore: «Piccolo uomo, non so chi sia»

Fedez contro Romano La Russa, il fratello di Ignazio. Il rapper era presente questa mattina in piazza Duomo, a Milano, in occasione dell’evento «Dona il sangue, salva la vita». Quando i giornalisti gli hanno chiesto se si fosse allontanato casualmente durante il discorso dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, ha ribattuto: «No, non è un caso perché questa cosa l’abbiamo organizzata con la fondazione "Fedez con Avis" e il Comune di Milano. Io il signor La Russa non l’ho mai visto coinvolto».