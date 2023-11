Fedez a Mara Venier: «Qual è la tua beauty routine?». La risposta della conduttrice e la reazione dei fan

di Cristina Siciliano

Fedez e Mara Venier, si ritrovano, ancora una volta dopo la registrazione dell'intervista a Domenica in. Il cantante, tornato in hotel a Roma, ha organizzato una diretta sul suo profilo Instagram ma all'improvviso è «sbucata» fuori zia Mara. La conduttrice era in live da casa sua, nel letto, ed ha partecipato alla diretta organizzata dal rapper. Fedez, tra una chiacchiera e l'altra, ha così chiesto alla conduttrice di Domenica in, davanti a milioni di follower, quale fosse la sua beauty routine.

La beauty routine

«Senti un po' ma qual è la tua beauty routine Mara?», ha chiesto Fedez alla Venier.

Come si strucca Mara

«Quando vai a letto, ad esempio, Mara cosa usi per struccarti?». E lei: «Io uso i dischetti per gli occhi come vedi e poi il latte detergente e un po' di crema. E per una settimana non mi trucco più. Mi trucco direttamente domenica perché io non mi trucco mai».

Fedez si è complimentato con la conduttrice di Domenica in e poi ha aggiunto: «Mi ricordi un sacco mia zia Giusy. Io non amo toccare le persone ma oggi ti ho abbracciato perché mi ricordi mia zia Giusy».

