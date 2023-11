Fedez a Domenica In, ma non sarà un'ospitata come le altre: cosa sappiamo

di Alessia Di Fiore

Domenica 26 novembre nel salotto di Domenica In, Mara Venier avrà come ospite Fedez, ma non sarà un'intervista come le altre: infatti il rapper non si recherà in studio personalmente, ma verrà proiettata un'intervista pre-registrata.

Quali argomenti affronterà il rapper?

Di cosa parlerà Fedez non si sa ancora nulla: forse del suo recente problema di salute e del suo impegno nella lotta per le malattie mentali. Difficile che il rapper parli delle ultime vicissitudini con la Rai, compresa la cancellazione della sua intervista a Belve, non escluso invece che dica la sua sull'espulsione di Morgan dalla giuria di X Factor. Ma zia Mara toccherà questi tempi spinosi? La scelta dell'intervista registrata è molto particolare: non è ben chiaro se sia stata scelta dal rapper per sue esigenze personali o se sia una richiesta della Rai per evitare "scivoloni" nelle sue dichiarazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 17:19

