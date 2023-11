Morgan espulso da “X Factor”: «Editto satellitare, sono un clan»

di Donatella Aragozzini

Quando è troppo, è troppo. E così, dopo gli eccessi dell'ultima puntata, durante la quale ha litigato con tutti gli altri giudici e pungolato la conduttrice Francesca Michielin per la gaffe su Ivan Graziani della scorsa settimana, Morgan è stato fatto fuori da “X Factor”. «È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di “X Factor” ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco», recita una nota di Sky Italia e Fremantle diffusa ieri, che puntualizza come la decisione sia stata presa per i «ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni». Il riferimento è alle ultime parole pronunciate da Morgan in un'intervista: «Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante. Si era spento l’interesse sulla musica».

Ma il cantautore non ci sta. «L’editto satellitare è stato emanato», ha ironizzato, richiamando il cosiddetto “editto bulgaro” con il quale Santoro e Biagi furono allontanati dalla Rai nel 2002, «È tutto così surreale: chiamare Morgan per fare Morgan e poi, visto che fa Morgan, cacciarlo».

