Fedez a Domenica In, Mara Venier chiarisce sull'intervista registrata: «Nessun controllo, andrà in onda senza tagli»

di Redazione Web

«Domenica prossima intervista con Mara Venier, non vedo l'ora» ha scritto ieri Fedez in una storia di Instagram. In realtà l'intervista è stata già fatta e registrata. Ieri infatti nel salotto di Zia Mara a Domenica In ci sarebbero dovuti essere tra gli ospiti anche Belen e il marito di Chiara Ferragni, ma le interviste sono saltate per lasciare spazio al Junior Eurovision. Così mentre la Rodriguez tornerà domenica prossima, 3 dicembre, in studio per rispondere alle domande della conduttrice, Fedez ha registrato la sua ospitata già ieri, perché la prossima settimana non avrebbe potuto presenziare in studio.

Fedez a Domenica In, i dubbi sull'intervista registrata

Questa scelta ha insospettito diversi telespettatori che credono che l'intervista sia stata così tagliata a piacere della Rai. Il dubbio nasce vista la mancata intervista di Federico Lucia a Belve.

A quel punto il cantante ha confermato e ha aggiunto parole al miele per l'ad Rai: «Sergio, la persona più umana tra i dirigenti con cui mi sono rapportato». Insomma non c'è nessun retroscena dietro l'intervista registrata di Fedez.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:03

