Belen Rodriguez a Domenica In, di cosa parlerà? L'intervista con Mara Venier attesissima dai fan

di Alessia Di Fiore

Dalla separazione con Stefano de Martino alla nuova relazione con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez sarà ospite questa domenica a Domenica In, e parlerà di tutto ciò che le è accaduto nell'ultimo periodo. Da quando si è lasciata con l'ex ballerino di Amici, la showgirl non ha partecipato a nessuna trasmissione televisiva, ha persino dato buca a Cattelan che la attendeva in studio, e si spera che domenica Belen faccia luce anche su cosa l'abbia spinta a rinunciare di partecipare al programma.

Belen a Domenica In, di cosa parlerà

Le sue condizioni di salute, e se c'è stato un effettivo tradimento da parte di Stefano: questo è quello su cui il pubblico si interroga da mesi, ma non è detto che la Venier affronterà argomenti così delicati. Ma la domanda che tutti si pongono è «questo matrimonio s'ha da fare si o no?», dopo la foto dell'anello, pubblicata dalla Rodriguez durante il suo soggiorno alle Maldive in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni, non sono giunte più notizie, qualcuno ha persino notato che la showgirl aveva smesso di indossare l'anello di fidanzamento. L'intervista di Belen, è sicuramente una delle più attese al salotto di zia Mara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 20:09

