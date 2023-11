Belen, con Santiago dal dentista per mettere l’apparecchio: la reazione del figlio di Stefano De Martino è tutta un programma

di Cristina Siciliano

La vacanza alle Maldive di Belen e Elio Lorenzoni è giunta al termine. La showgirl è rientrata a Milano e ha ripreso a pieno la sua routine quotidiana fatta di impegni lavorativi e momenti di intimità familiare con i propri figli, Luna Marì e Santiago. Belen non risparmia video e foto per i suoi fan che condivide attraverso il suo profilo Instagram, tant'è che nelle ultime ore ha mostrato il momento in cui Santiago è seduto nello studio di un dentista per effettuare una visita. Una prima foto sorridente di Santiago e poi... Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Belen e Santiago dal dentista

La visita dentistica è un momento fondamentale e delicato soprattutto per i bambini. «Già».

Il nuovo amore di Belen

Belen e Elio Lorenzoni si frequentano da dodici anni. La showgirl argentina ha trovato il suo nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, avvenuta poco prima dell'estate. Belen non ha nascosto i suoi sentimenti per Elio Lorenzoni a cui ha espresso anche una dolce dedica per il suo compleanno: «A te che sei l'immenso per me». Inoltre, l'imprenditore bresciano ha già conosciuto i figli di Belen, Santiago e Luna Marì, tant'è che li ha portati con sé anche in un weekend in montagna sulla neve.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 11:09

