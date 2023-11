Belen, selfie davanti allo specchio in lingerie nude: il dettaglio nella foto lascia un dubbio ai fan

di Cristina Siciliano

È giunta a termine la vacanza alle Maldive per Belen, diventata in pochi giorni una luna di miele anticipata. Il motivo? Il solitario alla mano della showgitl argentina profuma di fiori d'arancio. Nelle ultime ore Belen e Elio Lorenzoni hanno detto addio al resort di lusso in cui hanno soggiornato nell'ultima settimana e hanno ripreso a pieno la loro routine quotidiana. La showgirl è tornata a Milano dalla sua piccola Luna Marì e ha trascorso con lei una giornata tra giochi, sorrisi e semplicità.

Tuttavia, l'ultimo post che la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha suscitato una curiosità particolare nei suoi fan. Belen si è mostrata sul suo profilo Instagram attraverso uno scatto super sexy: un selfie davanti allo specchio (in lingerie nude). Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La foto di Belen

Belen sensuale come non mai.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Ma indossi il reggiseno?», ha schiesto una fan. E ancora: «Ma è nuda?». «Sfido chiunque ad avere un fisico così. Che sexy. Sono sicura che dietro a questa foto si celi altro. Non pensare a nessuno Belen», ha scritto un'altra fan. «Sei meravigliosa Belen. Bellissima davvero».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA