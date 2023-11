Belen e il matrimonio con Elio, Corona stronca l'annuncio di nozze: «Vi prende per il c**o e voi ci cascate sempre»

di Cristina Siciliano

Fabrizio Corona, ancora lui. Chiusi i conti con la giustizia, l'ex re dei paparazzi è un fiume in piena, tant'è che nelle ultime ore ha avuto parole di nuovo per Belen, la più famosa delle sue conquiste. L'ex re dei paparazzi ha voluto smascherare e dire la sua in merito al matrimonio della showgirl argentina con Elio Lorenzoni. «Il copione è sempre lo stesso». Sono queste le parole che Corona ha scritto sul suo portale Dillinger News. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Fabrizio Corona su Belen e Elio Lorenzoni

Secondo Fabrizio Corona tutti gli indizi social non è altro che un piano architettato ad hoc dalla showgirl per visibilità. «Come Belen vi prende per il cu*o e voi ovviamente ci cascate».

L'ex re dei paparazzi ha aggiunto: «Li porta tutti nello stesso posto. Almeno ha buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell'hotel ma è comunque alle Maldive. Il mondo è così grande ma evidentemente il suo cuore è lì».

