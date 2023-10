Belen, spunta la fede al dito nella dedica a Elio Lorenzoni: «Me fui contigo»

di Redazione Web

Archiviata definitivamente la storia d'amore con Stefano De Martino, con buona pace dei fan che credevano sarebbe stata questa la volta buona del "e vissero per sempre felici e contenti", Belen è nuovamente innamorata e di nuovo serena grazie ad Elio Lorenzoni. Infatti, proprio nelle ultime ore, la showgirl argentina ha trascorso qualche giorno di relax in montagna con il suo compagno e si è lasciata andare ad una romantica dedica d'amore. «Me fui contigo», ha scritto Belen a corredo del suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Una carrellata di foto della showgirl ed il dettaglio delle "fedi" non è passato inosservato ai fan. Ma procediamo con ordine.

Belen e Elio Lorenzoni continuano a viversi la loro storia d'amore in toto, sempre più affiatati e complici. Infatti, nelle ultime ore, la showgirl argentina ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto in montagna.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram. «Già le fedi in bella mostra, vedo che ti sei ripresa in fretta, complimenti e auguri», ha scritto un utente. E ancora: «Ma perché portano già le fedi?». «Speriamo vada bene questa volta», ha scritto un altro utente.

