Belen con Elio Lorenzoni in montagna, spunta una frecciatina social: è rivolta a Stefano De Martino?

di Redazione web

Belen Rodriguez si sta concedendo qualche giorno di relax in montagna insieme al suo compagno Elio Lorenzoni. La showgirl argentina desidera solamente un po' di riposo dopo tutte le vicende, dai sentimenti alla carriera, che l'hanno riguardata da vicino e che l'avrebbero molto stressata. Voci a lei vicine fanno sapere che con l'imprenditore bresciano sarebbe davvero molto felice e lo si vede anche dalle foto che posta su Instagram, anche se, a volte, spunta qualche frecciatina: sono rivolte a Stefano De Martino?

Belen si affida al karma: «Quando ti prendi gioco di una persona buona, preparati perché la vita ti ferirà il doppio». Frecciatina a Stefano De Martino?

Belen, dedica (da sogno) per il compleanno di Elio Lorenzoni: «Auguri a te che sei l'immenso per me»

La storia Instagram di Belen

Belen ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram: una mentre è nel suo orto, una mentre sorseggia il caffè con la sua casa in montagna sullo sfondo, una mentre mostra il piatto di pasta che ha preparato e una che non è certo sfuggita ai suoi fan. Infatti, nonostante la serenità che i suoi contenuti social, ultimamente, emanano, in tanti hanno pensato che la frase pubblicata nelle storie sia una bella frecciatina all'ex marito Stefano De Martino.

L'immagine in questione recita: «Una donna, prima, ti tratta come vorrebbe essere trattata e, poi, ti tratta come la tratti tu».

I follower di Belen credono che si riferisca alla separazione burrascosa e a tutta la sofferenza che ha provato per l'ex ballerino di Amici e papà del suo primo figlio Santiago.

La storia d'amore tra Belen ed Elio

La storia d'amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembra procedere a gonfie vele e, nelle ultime foto, i fan hanno notato anche due anelli sospetti: promesse di un grande amore? Effettivamente, la showgirl accanto al compagno è raggiante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA