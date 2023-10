Antonino Spinalbese, il diario per la figlia Luna Marì: «Spesso mi sono sentito profondamente sbagliato»

di Redazione Web

La felicità di Luna Marì è la priorità di Antonino Spinalbese. Ora che Belen è spesso a Brescia per stare vicino al suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, a prendersi cura della piccola è spesso il papà, che la vizia e la coccola più che mai. E proprio nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha pubblicato nelle sue Instagram stories una tenera foto che mostra la piccola Luna mentre dorme. A corredo dello scatto, l'ex hairstylist ha scritto una lunga e dolcissima lettera. A dirla tutta si tratta di una pagina di diario che Antonino Spinalbese ha scelto di dedicare alla sua piccola Luna Marì. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Alcune volte mi chiedo come sia possibile basare ogni istante della vita a te - ha scritto Antonino Spinalbese nelle sue Instagram stories -. Credo di essere profondamente sbagliato, sbagliato per "perdermi" molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente inadeguato, per svolgere, a mio avviso "il compito" più difficile mai avuto prima.

L'ex hairstylist ha aggiunto: «Sono pronto a far soffrire il mio ego, il mio ruolo, la mia esistenza, sapendoti serena e se questo dovrà mai cambiare, scenderò a dei compromessi legati a qualsiasi cosa: reputazione, immagine, lavoro e salute. Immagino ogni piccolo momento bello e anche e soprattutto brutto che dovrai affrontare nella tua lunghissima vita, cercando di non sbagliare nulla oggi, che un giorno possa mai farti vergognare che l'errore sia sempre la cosa più semplice e facile da fare».

«Non ti priverò mai dei tuoi affetti»

«Ogni giorno cerco di optare alla scelta più giusta nei tuoi confronti - ha continuato Antonino Spinalbese -. Non ti priverò mai dei tuoi affetti o dei tuoi gusti, perché non sono i miei, rispetto il tuo essere viva, la tua persona e continuerò a farlo per il resto della mia vita. Accetterò ogni tuo singolo amore e lo farò mio. Perché non sono un grande padre ma sicuramente un grande per te sì. Tutto mi fa pensare a quante cose vorrei cambiare, a quante cose non mi vanno per te ma so che io sono ciò che sono grazie anche agli sbagli degli altri, che pur avendomi fatto soffrire mi hanno reso una persona felice di guardarsi dritto negli occhi. Quindi non potrò eliminare tutto perché quel tutto ti formerà».

«Tratto dal mio diario che un giorno sarà per te. Il tuo babbo», ha concluso Antonino Spinalbese.

