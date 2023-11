Belen, vacanza romantica con Elio alle Maldive: baci, passeggiate in bici e acque cristalline

di Cristina Siciliano

Vacanze d'amore alle Maldive per Belen e Elio Lorenzoni. La showgirl si è concessa qualche giorno di relax in un'isola paradisiaca con il suo nuovo amore. Distese immense dalle mille sfumature che dal blu passano al turchese e sabbia chiara e fine come borotalco. Tutto questo è ciò che si vede dalle ultime foto che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Inoltre, dall'ultimo post che Belen ha pubblicato su Instagram è possibile notare come il viaggio sia frutto di un accordo commerciale. Infatti, la showgirl argentina a corredo del post ha aggiunto un hashtag: #supplied. Tale hashtag è usato quando un prodotto è stato fornito dal marchio in questione per avere visibilità ma non sottointende alcun compenso. Quindi la showgirl con tale siglia ha voluto intendere che non ha pagato nulla ma le è stato tutto offerto in cambio di visibilità.

Elio e Belen

Sole, cuore, amore e...

Che dire... una meta incantevole giusta per due innamorati.

