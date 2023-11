Belen alle Maldive con Elio Lorenzoni, la reazione di Stefano de Martino: c'è il like anche di Cecilia Rodriguez

Belen Rodriguez ritorna sotto i riflettori grazie a una foto condivisa direttamente dalle Maldive, dove si trova in compagnia di Elio Lorenzoni. L'immagine, apparsa nelle sue storie su Instagram, lascia intravedere la possibilità di un matrimonio imminente tra la famosa showgirl argentina e l'imprenditore.

Belen sposa Elio Lorenzoni, la proposta di matrimonio alle Maldive e l'anello da sogno: «Ho detto sì»

Belen Rodriguez lo chiederà a Stefano de Martino: accadrà Mercoledì. La richiesta che spiazzerà tutti i fan dell'ex coppia

Ma cosa avrà mai mostrato la Rodriguez di tanto sconvolgente? Quella alle Maldive con Elio non era solo una semplice vacanza di relax? Qual è l'evento che potrebbe sconvolgere ancora una volta la sua vita? E, soprattutto, come l'avranno presa Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, che su Instagram sembrano altrettanto attivi?



