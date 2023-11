Belen porta Elio Lorenzoni alle Maldive, aveva fatto lo stesso con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. «Ora manca solo il figlio»

di Redazione web

Belen Rodriguez vola alle Maldive con il suo ultimo fidanzato Elio Lorenzoni, il bresciano che ha preso il posto di Stefano De Martino dopo la rottura della scorsa estate. Una vacanza che è un déjà vu per la conduttrice argentina. Il viaggio da sogno nell'Oceano Indiano, infatti, è quasi un rito per Belen, che in passato ci era già stata con compagni di viaggio diversi, ma ugualmente importanti.

Belen alle Maldive, il rito della showgirl

Belen sta condividendo sul suo profilo le foto del viaggio alle Maldive con il compagno, l'imprenditore bresciano di 40 anni Elio Lorenzoni.

I fan: sempre le stesse cose, ora il figlio

Come era ipotizzabile, i fan si sono scatenati tra i commenti alle foto di Belen. «Ma fai sempre le stesse cose? Ci eri già stata con Stefano e Antonino», le scrive un utente. «Attenta, che ci scappa il terzo figlio», le dice un altro. «Non sei un modello di donna da seguire», commentano ancora. E c'è anche chi la difende: «Sempre a criticare, lasciatela stare, invidiosi».

