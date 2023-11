Belen incinta di Elio Lorenzoni? La showgirl risponde alla fan curiosa: «Se aspetto il terzo figlio? Ecco la verità»

di Redazione web

Belen Rodriguez è in vacanza con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni e i figli. La famiglia allargata ha scelto la montagna per trascorrere qualche giorno felice lontano dalla frenesia della città e dai rumor sulla sua vita privata. Uno però, l'ha inseguita. «Sei incinta?», chiede una fan indiscreta tra i commenti. E la showgirl ha deciso di non sottrarsi alla risposta.

Belen incinta? La verità

Belen ha risposto a una fan che le chiedeva se fosse incinta di Elio Lorenzoni. «Non sono incinta, sono solo serena», ha commentato la conduttrice ex Iene e Tu si que vales. Al momento, dunque, non è previsto un terzo figlio. Belen, 40 anni il prossimo anno, è mamma di Santiago, avuto con Stefano De Martino, e di Luna Marì, nata invece dalla relazione con Antonino Spinalbese.

