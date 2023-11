Cecilia Rodriguez, la domanda insistente dei fan: «A quando un figlio?» Lei risponde: ritornate in voi. Poi la confessione sullo psicologo

di Anna Malci

Cecilia Rodriguez ha dovuto far fronte a diversi commenti spiacevoli negli ultimi giorni. L'ossessione verso le possibili gravidanze di Belen ha colpito anche i follower di Cecilia che continuano a chiederle quando ha intenzione di avere un figlio e come procedono i preparativi per il matrimonio con Ignazio Moser. Nonostante la modella argentina avesse detto in una recente intervista che la voglia di avere un bambino c'è, ma lei e il fidanzato Ignazio stanno riscontrando alcune difficoltà, i commenti sotto le sue foto sembrano non volerne tenere conto.

Chechu ha deciso di rispondere ai commenti e si è sfogata con i suoi follower, rivelando di andare spesso dallo psicologo.

Lo sfogo di Cecilia Rodriguez

«Sono settimane che mi mandate messaggi dove mi dite che siete tristi per me, che sono da sola. Ma ragazzi, tornate in voi. Questi social non sono la vita reale. Io cerco di trasmettervi qualcosa di carino e non cose brutte. Non vi racconterò cosa accade nel mondo perché non è il mio lavoro. Però voi cercate di capire che la vita vera non è questa», ha detto Cecilia Rodriguez durante la sua passeggiata verso lo psicologo.

L'importanza dello psicologo

«Ho preso tre chili negli ultimi giorni, sto bene, vi volevo solo dire di occuparvi di voi e di prendervi cura della vostra salute mentale che è improtantissima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA