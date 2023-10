Cecilia Rodriguez, paura per la cagnolina Aspirina: «Ha avuto problemi all'intestino»

di Redazione Web

Un cane ti cambia la vita ed è pronto a riempirla di tanto amore. E lo sanno bene Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser poiché convivono in casa con due Jack Russel: Ercole e Aspirina. L'ultimo arrivato della famiglia è Ercole mentre Aspirina, cagnolina italo-argentina, è protagonista di molti scatti di Cecilia Rodriguez da tantissimo tempo. Oltre ad essere carinissima, Aspirina è la cocca dell'influencer, tanto che quando nel 2019 era stata operata, Cecilia l'ha portata a spasso in passeggino. Tuttavia, nelle ultime ore la sorella di Belen ha spiegato ai suoi fan che la cagnolina non è stata benissimo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Mi stanno arrivando tantissimi messaggi quindi vi informo su come sta Aspirina - ha spiegato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

La sorella di Belen ha concluso: «Lei ha una piccola cisti ovarica e dovrò far risolvere questo problema. Però sta bene infatti il veterinario ha detto che è una cagnolina super in salute».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 11:19

