Caos Eurovision, la presentatrice italo-norvegese Alessandra Mele si ritira: «A Gaza in atto un genocidio». Riunione d'emergenza

Non c'è pace per l'Eurovision 2024. A poche ore dalla diretta è arrivato a sorpresa l'annuncio del ritiro di Alessandra Mele. La cantante di origine italiane era la "Spokesperson" della Norvegia. Dopo la squalifica di Joost Klein, cantante dei Paesi Bassi e il caso di Bambie Thug contro i commentatori della tv pubblica israeliana Kan, arriva una nuova tegola sulla testa degli organizzatori. E fino a questa sera potrebbe succedere ancora dell' altro.

L'annuncio del ritiro

La cantante norvegese di origine italiana Alessandra Mele, che avrebbe dovuto essere la 'spokeperson' per la Norvegia alla finale di Eurovision, ha annunciato il suo ritiro dalla trasmissione poche ore prima della finale, denunciando le azioni di Israele nella Striscia di Gaza. «É in atto un genocidio.

Riunione di emergenza

Lo scorso anno si era classificata al quinto posto di Eurovision con «Queens of Kings». Nella città di Malmoe, che ospita la gara, si è svolta una riunione di emergenza. La presentatrice, Ingvild Helljesen, dell'emittente televisiva Nrk, dovrebbe prendere il posto di Mele. Non hanno poi preso parte alle prove, probabilmente in segno di protesta, i rappresentanti di Irlanda, Svizzera, Grecia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 19:29

