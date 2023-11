Cecilia Rodriguez, problema di salute: «Non mi sento bene. Ho fatto il test…»

di Cristina Siciliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati e felici. La coppia, nelle ultime ore, sta trascorrendo qualche giorno a Trento e si sta godendo il relax in una delle città più green d'Italia. I due sono fidanzati dal 2017 e da quel momento non si sono mai separati. Di recente, Ignazio Moser ha smentito le voci su una presunta crisi tra di loro, sottolineando che sposerà la sorella di Belen il prossimo anno. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, la sorella di Belen, ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove si sfoga con i suoi fan perché non è in ottime condizioni di salute. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«Non mi sento tanto bene - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

La sorella di Belen ha aggiunto. «Ci tenevo a precisare che il ristorante dove ho tolto il cappotto ed era pieno di stufe a fungo era all'aperto. Sono cose che succedono ma ho capito che non lo toglierò mai più il cappotto. Non farò mai più la f**a in vita mia. Io sono quel tipo di persona che ogni volta che vado al ristorante non mi alzo neanche per fare pipì perché oppure casco per terra o inciampo. Quella sera sono stata seduta per tutto il tempo e non ho sentito il freddo perché avevo la stufa fissa dietro di me. Ed ora eccomi qui».

