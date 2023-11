Cecilia Rodriguez: «Ignazio vuole mettermi in affitto». Ma non è come sembra

di Alessia Di Fiore

La scorsa sera Cecilia Rodriguez ha accompagnato il fidanzato Ignazio Moser ad assistere a una partita di Tennis a Torino, che è stata vinta dal campione italiano Jannik Sinner. Un trionfo per l'altoatesino, che ha sconfitto Tsitsipas senza troppi patemi, con la sorella di Belen e il fidanzato sugli spalti a fare il tifo per lui.

Cecilia, Ignazio e la scaramanzia

La coppia festeggia la vittoria e l'influencer durante il viaggio di ritorno verso casa scrive in una stories di Instagram: «Ignazio è felicissimo per la vittoria di Sinner, ma ora mi vuole mettere in affitto come porta fortuna, mah!!!». È infatti risaputo quanto gli sportivi e i tifosi siano scaramantici: c'è chi indossa sempre lo stesso paio di calzini, chi porta con sè un ciondolo porta fortuna, mentre per Ignazio il suo porta fortuna è la fidanzata, che d'ora in poi sarà costretta ad assistere dunque ad ogni partita di tennis a cui il suo fidanzato tiene.

