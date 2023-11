Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser cambia look. Lei: «Non sembri te, scioccata»

di Cristina Siciliano

La voglia di cambiamento e di leggerezza, tipica dell'inverno non colpisce solo le donne: anche tra gli uomini serpeggia una certa voglia di rinnovare il proprio look. E lo sa bene Ignazio Moser, ex naufrago dell'Isola dei Famosi e fidanzato di Cecilia Rodriguez, che nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dove si mostra senza barba e felice del suo nuovo look. «Questa volta l'abbiamo fatta grossa». Sono queste le parole che il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Ignazio Moser cambia look

Ignazio Moser ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto per mostrare ai suoi fan il suo nuovo look e il suo cambiamento. «Ciao ho 22 anni e vengo da Trento», ha scritto il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Poco dopo, Ignazio Moser ha condiviso un altro video nelle sue Instagram stories dove si mostra con Cecilia Rodriguez: «Allora? Un disastro, mi sembra di essere fidanzata con un ventenne - ha commentato la sorella di Belen -. Sono un po' scioccata adesso devo riprendermi. Sei troppo diverso e non sembri proprio tu».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 12:07

