Fedez denuncia l'hater che ha augurato la morte al figlio. Ma c'è chi lo attacca: «Quando hai scherzato su Emanuela Orlandi andava bene?»

«Una promessa è una promessa. Eccola qua». Fedez ha reagito con fermezza: una bella denuncia, dopo la minaccia chco rivolta a suo figlio Leone, pubblicata da un utente su "X". Ma facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi, il piccolo Leone, prima del match Milan-Frosinone ha accompagnato in campo Theo Hernandez, esterno rossonero. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, come mostrano i video che ha pubblicato il papà, è apparso emozionato e teso in campo. Avrebbe dovuto alzare la maglia del Frosinone e mostrare quella del Milan, come concordato con il papà prima della ‘missione’, ma l’emozione ha preso il sopravvento.

Cosa è successo

A dirla tutta, in particolare, è stato un messaggio con foto e un commento a corredo del post che ha offeso i sentimenti di Fedez in qualità di padre, di uomo e di persona civile. «Avete un solo proiettile chi colpite?», ha commentato un hater mettendo l’immagine del piccolo Leone imbarazzato davanti a Theo Hernandez sul campo di San Siro a Milano. Di conseguenza, Fedez in quel momento aveva già lanciato il segnale. «Sono senza parole. Sono perfettamente cosciente del fatto che ci sia un giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul muo tumore al pancreas, ad augurarmi la morte.

«Chi fa da sé fa per tre», dice un proverbio. Ed oggi Fedez ha pensato bene di portare a termine ciò che aveva promesso.

I commenti

Ma gli hater non si fermano. E tra i tanti commenti degli utenti a corredo del post che Fedez ha pubblicato sul suo profilo X ci sono alcune persone che stanno alimentando un'altra polemica. «Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca», ha scritto un utente. Come lui, tanti altri hanno fatto notare questa cosa.

Il caso Orlandi

Durante una puntata del mese di gennaio di Muschio Selvaggio, Fedez con l'ospite Gianluigi Nuzzi ha parlato della scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita a Roma il 22 giugno 1983 alla quale Netflix ha dedicato una recente docuserie. Prima che si entrasse nel vivo della questione, Fedez ha ritenuto giusto fare una premessa: «Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando», ha commentato il rapper, facendo seguire alle sue parole una fragorosissima risata. Come prevedibile, la frase non è passata inosservata e lo spezzone incriminato ha fatto rapidamente il giro del web suscitando un vespaio di polemiche.

