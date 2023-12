Fedez, il figlio Leone insultato sui social. Il rapper esplode: «La mia famiglia non si tocca, vi denuncio tutti»

di Redazione web

Il clima d'odio che si respira sui social è diventato ormai inaccettabile. Lo sa bene Fedez, che per l'ennesima volta si trova a fare i conti con gli hater. Stavolta nel mirino è finito suo figlio Leone, che nell'anticipo di Serie A fra Milan e Frosinone ha fatto da mascotte accompagnando il rossonero Theo Hernandez in campo. Un utente su X (l'ex Twitter) ha condiviso una foto del bambino e del terzino rossonero, accompagnata da una minaccia choc che per decenza non riportiamo.

Fedez, le minacce choc contro il figlio

Fedez, di fronte a tanta becera ignoranza, non è rimasto a guardare. Il rapper ha repostato lo scurrile insulto commentando: «Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato». E a ha aggiunto: «Se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio.

Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato.

E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio. https://t.co/GoueAbUZqq — Fedez (@Fedez) December 3, 2023

La risposta

Fedez è intervenuto sulla questione anche su Instagram, spiegando di essere abituato agli insulti che gli piovono addosso ogni giorno «dai tifosi di Twitter» che gli «augurano la morte» e fanno battute sul suo «tumore al pancreas», ma di non essere disposto a soprassedere su chi se la prende con i suoi figli. Il rapper ha assicurato che questi hater avranno «problemi» e che a tempo debito posterà i loro nomi.

