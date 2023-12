Fedez, il siparietto con Vittoria e Leone: «Quando mi chiederete il motorino, sapete cosa vi dirò...»

di Marta Goggi

In casa Chiara Ferragni e Fedez succedde sempre qualcosa di divertente, soprattutto quando riguarda i piccoli di casa, Vittoria e Leone, che offrono sempre esilaranti scenette riprese da Fedez sui social.

Su Instagram

Oggi Fedez ha ripreso Vittoria mentre farfugliava parole incomprensibili seduta sul seggiolone e mentre faceva strani gesti, che il rapper ha associato al famoso film Matrix. Dopo poco è intervenuto anche Leone. Entrambi finito il pasto hanno mangiato un pezzo di cioccolato, mentre se lo gustavano Fedez ha chiesto loro un piccolo pezzo, Vittoria ha risposto un 'no' deciso mentre Leone ha fatto finta di offrirlo al rapper e poi ha ritirato la mano. A questo punto, scherzando, Fedez ha detto: «Mi prendete in giro tutti e due. Ragazzi poi un giorno mi chiederete il motorino, la macchina e sapete cosa vi dirà il papaà, col cavolo!». Alla fie Leone ha concesso un pezzo di cioccolato al padre, forse spaventato dall'idea di non avere il motorino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 17:17

