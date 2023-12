Chiara Ferragni, Fedez e Vittoria giocano a interpretare Elsa ma qualcosa va storto

di Alessia Di Fiore

Mentre Chiara Ferragni si gode il suo soggiorno in India, Fedez è nella nuova casa a Milano con i bambini e insieme si stanno dilettando tra giochi di ruolo e spassose performance.

Vittoria e l'esibizione di Frozen

Vittoria, la piccola della famiglia, ha deciso che lei e il papà avrebbero dovuto interpretare la principessa Elsa del film d'animazione Frozen, ma mentre performano sul brano "Let It go", Vittoria mette in atto una scenata da drama queen, smettendo di cantare improvvisamente.

Che volesse essere l'unica protagonista dell'esibizione? Possibile d'altronde con un papà frontman cosa ci si poteva aspettare...

La replica di Fedez

Nessuno mette Vitto in un angolo, neanche papà Fedez, che ha poi deciso di lasciar esibire la figlia accettando il ruolo di spettatore e giudice, a ognuno il suo ruolo.

A casa Ferragnez, insomma, non ci si annoia mai..

