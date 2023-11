Fedez, prima lezione di basket per Leone: lui si commuove, poi tira lui (e sbaglia) Primo giorno di basket per Leone, Fedez fa il tifo per il piccolo erede di casa Ferragnez







di Alessia Di Fiore Oggi per il principino di casa Ferragnez è un giorno speciale: si è infatti tenuta la prima lezione di basket di Leone, e Fedez non potrebbe essere più orgoglioso. Ad accompagnare Leone anche la sorellina Vittoria, che insieme a papà Fedez ha fatto il tifo dagli spalti, dove qualcuno (Fedez), si è fatto prendere al momento acclamando con furore il gioco dei bambini. A fine lezione, il cantante ha deciso di regalare al figlioletto e ai suoi nuovi compagi di squadra un'emozione unica, un canestro del mitico Fedez: o almeno così il rapper sperava, dato che il suo tiro non è finito nel cesto. Il sostegno va a Leone, sperando che diventi più bravo del suo papà. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 18:42

