Fedez, Leone e l'imbarazzo alla partita del Milan: in campo insieme a Theo. Hater senza scrupoli: «Raccomandato»

Le prime volte non si scordano mai e, sicuramente, Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, non dimenticherà mai la sua prima volta in campo. Il bambino, infatti, ha accompagnato Theo Hernandez prima della partita tra Milan e Frosinone che si è giocata ieri sera a San Siro. Ovviamente, papà Fedez ha ripreso tutto con il suo smartphone e ha scherzato sul fatto che Leo non sembrasse essere proprio a suo agio.

Il post Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui racconta la serata magica ed emozionante che Leone ha vissuto a San Siro. Il suo bambino, infatti, dopo avere indossato la divisa del Frosinone, ha accompagnato in campo Theo Hernandez, difensore del Milan, con il quale poi, è stato anche immortalato in varie foto.

Fedez ha ripreso l'ingresso del figlio con il calciatore che lo tiene per mano, poi, il momento in cui il bambino corre verso le poltroncine, dato che, la partita stava per cominciare. Infine, il rapper ha pubblicato un altro scatto in cui Leo tira un angolo della bandierina con un'espressione un po' imbarazzata. Fedez scrive: «Lello completamente a suo agio».

Le critiche a Fedez

Nonostante il bel ricordo immortalato e postato su Instagram da Fedez, c'è stato chi ha avuto da ridire e, infatti, sotto al post sono comparse numerose critiche. Qualcuno ha scritto: «Leone è solo un raccomandato, gli altri genitori non si avvicinano così al campo a fare il video», «Ancora una volta esposto dai genitori, neanche si vede che è spaventato...

