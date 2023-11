Fedez sgrida il cane Paloma: il video dopo l'allenamento di boxe. «Quando la rimprovero divento una furia»

di Redazione web

Paloma è l'ultima arrivata in casa Ferragnez ma, come si evince, dalle storie di Fedez e Chiara Ferragni, ascolterebbe solamente l'influencer, mentre, con il rapper e i bambini farebbe un po' ciò che vuole. Nelle ultime storie pubblicate da Fedez e registrate dopo essere rientrato dall'allenamento di boxe, la cagnolina ne ha combinata un'altra delle sue e il rapper prova a rimproverarla.

La storia Instagram di Fedez

Nelle sue ultime storie Instagram, Fedez ha spiegato ai suoi fan di essere appena rincasato dopo il suo consueto allenamento di boxe. A petto nudo e con i pantaloncini sportivi, il rapper dice: «Ciao ragazzi, Federico è tornato ad allenarsi. Oggi, ho fatto la boxe, quindi, pubblicherò le mie canoniche storie in cui mi alleno, storie che non interesseranno a nessuno. Solitamente, dopo una sessione di boxe mi sento motivato...», poi, Fedez si interrompe perché, ai suoi piedi, un giocattolo di Vittoria ha cominciato a muoversi. Quindi, posta il video in cui ha guantoni e caschetto e sta prendendo lezioni da Giacobbe Fragomeni.

Infine, ecco il video con Paloma in cui Fedez scrive: «Quando sgrido Paloma sono veramente una furia», poi, continua il rimprovero alzando due cavi: «Questo sai che cos'era? Era un cavo dell'iPhone e, in teoria, avrebbe dovuto essere un pezzo unico... com'è possibile che sia così? Stai facendo il corso da prestigiatrice che tagli i cavi in questo modo? Se è così, non hai imparato la parte dove li riunisci».

Il messaggio al Ministro della Salute

Infine, Fedez, nelle sue ultime storie Instagram, ha aggiornato i suoi follower sulla petizione per il Ministero della Salute per chiedere i decreti attuativi sul bonus psicologo e per cercare di ottenere lo psicologo di base e lo psicologo nelle scuole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 15:53

