Fedez in lacrime a Domenica In: «Ho pensato al gesto estremo, mi sono fermato per la mia famiglia»

Fedez è arrivato nello studio di Mara Venier. T shirt nera e pantalone elegante nero, il rapper di Milano è arrivato per la prima volta a Domenica In molto timido, ma felice e pronto per affrontare una lunga chiacchierata con la padrona di casa. Sono stati tanti i temi trattati durante l'intervista e il rapper si è commosso più volte ricordando le opere di beneficenza durante il covid e il suo periodo più brutto, il dopo Sanremo.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Fedez.